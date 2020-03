Coronavirus in Umbria, ultimo bollettino: 522 positivi, 17 le vittime: 1578 fuori isolamento

PERUGIA – Dai dati aggiornati alle ore 14.30 di domenica 22 marzo, 522 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19, i guariti sono 5 di cui 4 nella provincia di Perugia e 1 in quella di Terni. I deceduti sono 17: 11 nella provincia di Perugia e 6 in quella di Terni. Si è spento la notte scorsa nella struttura di degenza Covid 19 un uomo di 87 anni residente nel comune di Perugia. Il paziente era stato ricoverato giovedì 19 marzo. Una nota dell’ospedale riferisce che il decesso è stato già comunicato ad Assessorato della Sanità della Regione e Protezione civile. Il commissario Onnis si è messo in contatto telefonico con i familiari ai quali ha espresso le sue condoglianze e quelle dei professionisti dell’ospedale.

Dei 522 pazienti positivi 18 sono di fuori regione: nella provincia di Perugia i positivi sono 376 e 128 in quella di Terni: sono ricoverati in 132 (9 di questi sono di fuori regione), di cui 98 nell’ospedale di Perugia e 25 in quello di Terni. Dei 132 ricoverati, 35 sono in terapia intensiva, 24 nell’ospedale di Perugia e 11 in quello di Terni. Le persone in osservazione sono 2249: di questi, 1509 sono nella provincia di Perugia e 740 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 1578 soggetti usciti dall’isolamento di cui 1183 nella provincia di Perugia e 395 in quella di Terni Nel complesso entro le ore 8 del 22 marzo, sono stati eseguiti 3146 tamponi.