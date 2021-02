Coronavirus in Umbria: i ricoveri toccano quota 500. Altri 199 casi con 66 guariti

PERUGIA – Il bollettino della Regione aggiornato a lunedì 8 febbraio segnala 199 nuovi casi di Coronavirus in Umbria (ma appena 44 nel ternano) su 2.144 tamponi presi in esame, per una percentuale di positivi pari al 8,86%. i guariti sono stati 66 . Si registrano anche altri 6 morti relativi ai territori di Marsciano, Perugia (4) e Umbertide, per un totale che sale a 840. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 6.902 (+118). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 38.674 positività (+190).

Ricoverati. Sempre a domenica i positivi ricoverati negli ospedali umbri sono 500 (+16) di cui 77 (+4) in terapia intensiva.. Così i singoli ospedali: Perugia 140 ricoveri (+9) di cui 25 (+3) in intensiva; Terni 111 ricoveri (invariato) di cui 22 (+1) in intensiva; Spoleto 66 ricoveri (invariato) di cui 15 (invariato) in intensiva; Pantalla 47 ricoveri (+2), nessuna intensiva; Città di Castello 44 ricoveri (invariato) di cui 7 (invariato) in intensiva; Foligno 40 ricoveri (-1) di cui 8 (invariato) in intensiva; Umbertide 25 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; ospedale da campo Perugia 19 ricoveri (+2), nessuna intensiva; Branca 8 ricoveri (+4), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 9.254 persone (+321).

Vaccini A lunedì risultano vaccinate 28.036 persone, pari al 91,80% delle dosi disponibili (30.555).