Coronavirus in Umbria: i guariti sono il doppio dei nuovi casi, ma ci sono altri 10 morti

PERUGIA– Il bollettino della Regione di sabato 12 dicembre, segnala 211 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, su 3180 tamponi effettuati, con una percentuale di positivi del 6.63%, in leggero aumento rispetto a venerdì. Si registrano 406 guariti con altri 10 morti così divisi: Foligno, Gubbio, Montefalco, Perugia (2), San Gemini e Terni (4), per un totale che sale a 517. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 4.884 (-205). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 26.045 positività (+211).

Il quadro Le persone positive al virus ricoverate negli ospedali umbri sono alla data di sabato 12 dicembre 350 (-18) di cui 49 (-5) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Terni 107 ricoveri (-5) di cui 17 (invariato) in intensiva; Perugia 85 ricoveri (-9) di cui 11 (-2) in intensiva; Foligno 35 ricoveri (invariato) di cui 7 (invariato) in intensiva; Spoleto 35 ricoveri (-1) di cui 10 (-3) in intensiva; Pantalla 33 ricoveri (-2), nessuna intensiva; Città di Castello 27 ricoveri (+2) di cui 4 (invariato) in intensiva; ospedale da campo Perugia 17 ricoveri (+1), nessuna intensiva; Branca 11 ricoveri (-3), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 6.415 persone (-140), mentre sono sin qui usciti dalla misura in 101.215 (+921).