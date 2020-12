Coronavirus in Umbria: guariti quasi il triplo dei nuovi positivi, altri 6 morti

PERUGIA– Il bollettino della Regione segnala alla giornata di mercoledì 169 nuovi casi Covid in Umbria, su 3161 tamponi ed una percentuale di positivi del 5.43%. Sono state segnalate anche 400 guarigioni ma anche 6 morti, uno a testa nei comuni di Bevagna, Giano dell’Umbria, Gubbio, Marsciano, Perugia e Terni. Il totale è quindi di 541. I positivi attuali sono quindi 4.323 (-237). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 26.587 positività

Ricoveri. Sempre alla giornata di mercoledì i positivi ricoverati negli ospedali umbri sono 317 (-17), di cui 47 (+1) in intensiva, così divisi: Terni 105 ricoveri (-2) di cui 19 (+1) in intensiva; Perugia 70 ricoveri (-10) di cui 8 (-10) in intensiva; Pantalla 34 ricoveri (+2), nessuna intensiva; Spoleto 32 ricoveri (-3) di cui 9 (invariato) in intensiva; Foligno 31 ricoveri (-3) di cui 7 (+1) in intensiva; Città di Castello 22 ricoveri (-2) di cui 4 (+1) in intensiva; ospedale da campo Perugia 14 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Branca 16 ricoveri (+1), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 5.685 persone (-281), mentre sono sin qui usciti dalla misura in 103.627 (+833).