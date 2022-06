PERUGIA – Torna sopra quota 11 mila in Umbria il numero degli attualmente positivi. Secondo il bollettino di domenica della Regione si parla in tutto di 11.191 persone alle prese con il Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati poi registrati quasi altri mille casi (955), in linea con i dati degli ultimi giorni. I contagi sono stati trovati analizzando 540 tamponi molecolari e 2.825 test rapidi antigenici, per un tasso di positività sul totale pari al 28 per cento, stabile rispetto alla precedente rilevazione. Nessuna variazione invece per quanto riguarda i ricoveri: nei reparti degli ospedali umbri ci sono 130 persone, delle quali sempre due in terapia intensiva. Stabile anche il dato relativo ai decessi: 1.884 dall’inizio dell’emergenza sanitaria.