Coronavirus, in Umbria gli attualmente positivi scendono a 14

PERUGIA – Scendono da 15 a 14, dato che eguaglia il minimo registrato nelle ultime settimane, gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Dove nell’ultimo giorno sono stati registrati un nuovo caso (ieri due), 1.447 totali, e due guariti, 1.353. Emerge dai dati pubblicati sul sito della Regione. Stabili i dati relativi alle vittime, 80, e ai ricoverati in ospedale, quattro, nessuno in rianimazione. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 909 tamponi, 99.397 dall’inizio della pandemia.