Coronavirus in Umbria, è guarito il ragazzo di Montecastrilli: è stato il primo contagiato

TERNI – E’ guarito il primo contagiato da Covid-19 in Umbria. Lo riferisce in una nota l’Usl Umbria 2. L’uomo, un trentaduenne di Montecastrilli, era risultato positivo lo scorso 28 febbraio. I due tamponi eseguiti dal personale del distretto di Narni-Amelia dell’Usl nelle ultime ore hanno confermato l’esito negativo. Le sue condizioni non sono mai state gravi e l’uomo è rimasto a casa fino alla completa guarigione. In Umbria ad oggi, secondo il quadro che emerge dal bollettino della Regione, sono 30 in tutto i guariti, 39 i deceduti e 1.175 le persone positive al Covid, 47 più di ieri (quando l’incremento era stato di 33 rispetto alle 24 ore precedenti).