Coronavirus in Umbria, due nuovi positivi: i ricoverati passano da 4 a 5

PERUGIA – Nella nostra regione salgono da 13 a 15 le persone contagiate. A segnalare i due nuovi casi, contro lo zero di martedì, è la Regione nell’area del sito istituzionale dedicata all’emergenza sanitaria. Attualmente, il comune in cui sono presenti più casi di positività è Terni (7), seguito da Città di Castello (3), e Perugia, Terni, Orvieto e Ficulle con un caso (un altro è relativo a un paziente proveniente da fuori regione). In totale le persone che hanno contratto il virus sono state 1.452. Il numero dei ricoverati passa da quattro a cinque, anche se nessuno di questi si trova in terapia intensiva. Stabili nell’ultimo giorno i guariti (1.357) e i morti (80). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.129 tamponi, che fanno salire il totale dall’inizio dell’emergenza a quota 108.430.