PERUGIA – Sono tutti in flessione i dati del bollettino del 31 luglio 2022 sulla diffusione del virus in Umbria dove nelle ultime 24 ore sono stati scoperti 860 nuovi positivi a fronte di 452 molecolari e 3.538 antigenici, che consegnano un tasso di positività del 21,5 per cento, in forte diminuzione rispetto a quello di domenica scorsa, che girava intorno a 24. Il bollettino riporta anche un altro decesso, con il numero delle vittime in Umbria dall’inizio della pandemia che è ora di 1.968. Negli ospedali si registra, poi, un’ulteriore flessioni dei pazienti positivi ricoverati, che scendono a 267 (nove in meno) di cui sette in rianimazione (senza variazioni), 146 in area medica (sette in meno) e 114 in area medica (due in meno). Nelle ultime 24 ore si sono contati, infine, 1.429 guariti e per questo gli attualmente positivi diminuiscono anche oggi, attestandosi a 19.396 (-570).