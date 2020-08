Coronavirus in Umbria, 19 casi nelle ultime ventiquattro ore: effettuati 1.162 tamponi

PERUGIA – Altri 19 nuovi casi di Coronavirus (su 1.162 tamponi eseguiti) sono stati accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, dove si registra anche un guarito in più, secondo i dati ufficiali della Regione. Nessuno dei nuovi contagiati ha avuto bisogno del ricovero: sono quindi scesi a 12 i pazienti con il Covid nelle strutture sanitarie umbre, di cui uno in terapia intensiva. Le persone guarite sono complessivamente 1.394. Sono 1.455 le persone in isolamento.Complessivamente i tamponi eseguiti nel corso della pandemia in Umbria sono stati 141.947

Nei Comuni Per quanto riguarda la situazione a livello territoriale, il comune con più positivi è Terni (38, uno in più rispetto alla giornata precedente), seguito da Perugia (30, +2); altri 19 casi sono registrati ad Assisi, 8 a Foligno (+2), 5 a Umbertide, Panicale e Passignano, 8 a Bastia Umbra (+1), 5 a Todi (+1) e così via. Invariato il numero dei decessi, che rimangono 80. In tutto nella giornata di sabato sono stati eseguiti 1.162 tamponi (141.947 dall’inizio dell’emergenza).