Coronavirus, in Umbria dati in calo ma varianti in tutta la regione: “Chiesti ristori per le zone rosse”

PERUGIA – Sono “tendenzialmente positivi” i dati relativi all’andamento dell’epidemia Covid tra gli operatori delle aziende sanitarie umbre. Lo ha sottolineato l’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto nella conferenza stampa di aggiornamento settimanale svoltasi giovedì mattina.

Guariti “Aumentano i guariti e diminuiscono i malati” ha aggiunto parlando sempre di tale ambito. “Stiamo avendo ragione anche di questa terza fase” ha detto ancora Coletto, parlando più in generale. “I cluster tra il personale sanitario – ha quindi sottolineato l’assessore – stanno diminuendo se non addirittura sparendo e questo è importante per la popolazione che si serve degli ospedali non solo per questioni legate al Covid ma anche e soprattutto per normali patologie che possono essere gestite con estrema serenità nelle strutture”. “Stiamo avendo ragione anche di questa terza fase – ha sottolineato ancora l’assessore – anche se in maniera lenta. A differenza della seconda non siamo infatti partiti da zero ma da una situazione di occupazione delle terapie intensive piuttosto importante. Ondata che ha investito per prima l’Umbria ma che purtroppo, lo dico con rammarico – ha concluso Coletto, sta arrivando in tutta Italia”.

Nuove misure da valutare. Sulla opportunità di nuove misure, Coletto ha risposto: “Stiamo valutando con molta attenzione e prudenza alla luce dei dati. Sappiamo quanto è costato ala popolazione far piegare la curva, alla luce anche di essere stati i primi a gestire la variante inglese e quella brasiliana”. Coletto ha quindi ricordato “le difficoltà avute a limitare l’infezione e a rientrare in parametri sopportabili per le strutture ospedaliere”.

Varianti ovunque. La Regione ha inoltre diffuso i dati dello studio di prevalenza. Il dottor Marco Cristofori sottolinea: “La dimunzione dei casi è lenta ma c’è un’inversione di tendenza chiara: molto probabilmente stanno funzionando le misure restrittive. L’indice RT sui casi è inferiore ad 1 per la seconda settimana consecutiva, a fronte di un RT nazionale in crescita. La provincia di Perugia in due settimane ha ridotto di quasi 100 punti l’incidenza settimanale e quella di Terni si mantiene fortunatamente costante (77,42). Come regione Umbria abbiamo un’incidenza pari a 221,68 e in costante diminuzione verso la ‘soglia critica’ di 200 casi ogni 100 mila abitanti. Circa le fasce di età, con la chiusura delle scuole abbiamo avuto un crollo delle affezioni fra i 3 ed i 18 anni, registrato con più evidenza tre settimane dopo il provvedimento. L’unica fascia in lieve controtendenza è quella fra i 19 ed i 24 anni, forse perché rappresenta la popolazione che ‘gira’ e si incontra di più”;

l commissario all’emergenza Covid in Umbria, Massimo D’Angelo, aggiunge che “l’indagine di prevalenza condotta in Umbria, su 176 campioni sequenziati dall’ISS, ha dato il seguente risultato: la variante brasiliana è stata riscontrata in 95 campioni (69 a Perugia) e quella inglese in 52 campioni (23 a Perugia). Gli altri 29 test hanno fatto emergere ‘micro varianti’, ovvero quella originaria. A Perugia come a Terni, in maniera diversa, abbiamo riscontrato sia la variante inglese che quella brasiliana”.

Le richieste della Tesei. “Abbiamo chiesto e stiamo ottenendo che nel prossimo Dpcm venga inserito che per le zone rosse territoriali istituite anche tramite ordinanza regionale, d’intesa con il Ministero della Salute, vengano previsti i ristori nazionali”: lo ha annunciato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che ha incontrato alcuni rappresentanti del mondo del commercio umbro. “Inoltre sto chiedendo fortemente – ha detto la governatrice – che proprio questi ristori siano riconosciti in maniera retroattiva anche alle attività che esercitano nella zona rossa istituita dalla Regione nelle ultime tre settimane. Al Governo ho anche proposto, insieme alla gran parte delle Regioni, di poter individuare dei protocolli specifici per le attività commerciali, anche più stringenti laddove ve ne fosse bisogno, ma che permettano – ha concluso Tesei – di poter svolgere la propria attività in sicurezza anche negli scenari di zona arancione e rossa”

Vaccini E sui vaccini ha sottolineato. “Quella dei vaccini è “una battaglia fondamentale.Anche su questo versante come sapete ho chiesto dosi supplementari. Prima riusciremo a vaccinare la maggior parte della popolazione, soprattutto le fasce più a rischio e più esposte, e prima potremo tornare alla normalità”.