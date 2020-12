Coronavirus, in Umbria dal 31 al via il piano di vaccinazione: si parte con il personale medico

Il piano Già dal 31 dicembre quindi, ferma restando questa calendarizzazione, si lavora a pianificare le prime vaccinazioni del personale sanitario e degli ospiti delle Rsa, mentre la giornata di mercoledì 30 sarà dedicata alla formazione di nuovi team vaccinali, oltre ai quattro che hanno già operato nel corso del vaccine-day del 27 dicembre. I team, come annunciato, sono formati da un medico, due infermieri, un operatore socio sanitario e un amministrativo. La previsione è di somministrare 1170 dosi entro il 3 gennaio nei vari punti vaccinali che saranno allestiti negli ospedali dell’Umbria. Coloro che hanno accolto l’invito a vaccinarsi dovranno portare con sé il modello del consenso informato. Saranno esclusi dalla vaccinazione i soggetti che sono già stati contagiati dal Covid. Tra la prima somministrazione e la seconda sono previsti almeno 21 giorni di distanza, mentre la protezione individuale per i vaccinati si otterrà dopo una settimana dalla seconda somministrazione.

Consegna A differenza di quanto accaduto domenica 27 dicembre per il Vaccine day, stavolta le dosi saranno consegnate direttamente da Pfizer che le trasporterà a -80 gradi in contenitori riempiti di ghiaccio secco e a questa temperatura saranno custodite nei quattro ospedali. La priorità resta il personale sanitario dell’Umbria e gli ospiti della Rsa, così come indicato dal ministero della Salute, mentre l’Aifa ritiene che così procedendo tra febbraio e marzo gli ospedali e le Rsa saranno messe in sicurezza.

Mesi Con 470 mila dosi settimanali per l’Italia e 5 mila per l’Umbria si procederà anche a gennaio e per buona parte di febbraio poi Pfizer-Biontech dovrebbero progressivamente aumentare il livello di fornitura fino a raggiungere le 600 mila dosi settimanali. A inizio 2021, comunque, è atteso il disco verde dell’agenzia europea Ema per il vaccino dell’americana Moderna. Se così fosse nei quattro hub umbri e nei 203 italiani individuati dovrebbero confluire anche le 10,7 milioni di dosi: 1,3 milioni nel primo trimestre del 2021 e 4,7 milioni sia nel secondo che nel terzo. A stretto giro dovrebbe arrivare anche l’ok per il vaccino di AstraZeneca.