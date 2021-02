Coronavirus in Umbria, dal 12 febbraio al via le prenotazioni per le vaccinazioni degli ultraottantenni

PERUGIA – Dal 12 febbraio l’Umbria avvierà le prenotazioni per le vaccinazioni Covid degli ultraottantenni. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto. Che ha evidenziato la necessità di programmare le operazioni “per non sprecarne nemmeno uno”. “I vaccini Pfizer e Moderna indicati per questa fascia di popolazione – ha sottolineato l’assessore – prevedono una dose e poi il richiamo. I vassoi consegnati devono essere poi scongelati e inoculati in tempi stabiliti”. Il commissario per l’emergenza Covid in Umbria Massimo D’Angelo ha ricordato che il numero dei vaccini destinato alle regioni viene stabilito dalla Struttura nazionale. “Immaginiamo di somministrare a febbraio la prima dose a 20 mila ultraottantenni” ha aggiunto. “Per le vaccinazioni – ha detto ancora D’Angelo – sarà individuato un portale e verrà utilizzata l’app per i servizi pubblici. Stiamo comunque immaginando anche ulteriori modalità, come il coinvolgimento delle farmacie e medici di medicina generale, ma anche un numero di telefono dedicato. I primi che potranno potranno prenotarsi saranno gli ottantenni”.

Perugia e Terni Da dopo le vacanze di Natale in Umbria emerge una “netta separazione” per il contagio Covid, “con numeri molto più importanti sulla provincia di Perugia rispetto a quella di Terni”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto giovedì mattina nella conferenza stampa settimanale sull’andamento della pandemia. “Stiamo studiano quelli che possono essere gli interventi per riportare la situazione sotto controllo, per spegnere l’incendio dove c’è” ha aggiunto. “O ci sono atteggiamenti diversi tra le province – ha detto Coletto – oppure ci sono varianti del virus e su questo stiamo facendo le verifiche”.