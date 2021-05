Coronavirus in Umbria, da venerdì prenotazioni vaccini ai 30enni: dal 30 maggio anche i 16enni

PERUGIA – Da venerdì 28 maggio sarà possibile prenotarsi per il vaccino anche ai 30enni che in Umbria sono 70mila. Mentre dal 30 maggio potranno prenotarsi anche i cittadini da 16 a 29 anni. L’ha annunciato l’assessore alla Sanità dell’Umbria Luca Coletto. La modalità sarà simile a quella delle altre fasce d’età: cioè attraverso il portale della Regione, con l’inserimento dei propri dati e poi l’attesa di un sms che indica data e luogo per la somministrazione del vaccino. I luoghi possono variare a seconda delle nuove disposizioni e vanno dagli hub vaccinali, fino agli studi dei medici o anche alle farmacie, qualora si dovesse chiudere l’accordo con i farmacisti, come sembra, ma comunque non prima della seconda metà di giugno.

Tutte le fasce Se nella giornata di giovedì, il commissario nazionale Francesco Paolo Figliuolo, in visita a Perugia venerdì, ha indicato la data del 10 giugno come quella per l’apertura alla vaccinazione a tutte le fasce d’età l’Umbria ci arriva, anche con anticipo tenendo conto che già dal 30 maggio, la prenotazione è possibile per tutti, compresi coloro che hanno dai 16 ai 29 anni. Le date invece per le somministrazioni sono quella del 31 maggio per concludere i 60enni, mentre i 50enni dovrebbero essere vaccinati tra l’1 e il 15 giugno. I 40enni invece tra il 16 e il 30 giugno, mentre per i 30enni la data della prima dose sarà tra l’1 e il 15 luglio, coloro che hanno tra i 16 e i 29 anni saranno vaccinati tra il 15 e il 31 luglio.

Strumenti L’assessore alla Sanità Luca Coletto, dopo avere confermato insieme al commissario regionale all’Emergenza D’Angelo, di avere impiegato tutti gli strumenti possibili per accelerare ulteriormente, ha indicato come data di ultimazione della vaccinazione, per tutti, quella di fine settembre. Quanto alla seconda dose i sessantenni saranno completamente vaccinati entro la prima metà di luglio. Per i fragili di età inferiore a 60 anni, il completamento della prima dose avverrà ai primi di giugno, mentre la seconda dose a metà luglio. I cinquantenni avranno la seconda a inizio agosto. I 40enni completeranno la seconda dose a metà agosto, i 30enni invece avranno la seconda dose a inizio settembre. La fascia che va dai 16 ai 29 anni, invece, completerà la seconda dose a metà settembre.