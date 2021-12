Coronavirus in Umbria, da sabato mascherine all’aperto in centro anche a Orvieto

ORVIETO – Dopo i comuni di Perugia, Terni ma anche di altre località della nostra regione anche il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, ha firmato l’ordinanza che in via precauzionale e in previsione dell’aumento dei flussi legati alle iniziative natalizie, dispone l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto. Il provvedimento sarà valido dalle 8 di sabato 18 fino alle 24 di giovedì 6 gennaio nel centro storico e, limitatamente alle giornate di sabato e domenica, in via e piazza degli Aceri, in occasione dell’evento “Il Villaggio di Babbo Natale”.