Coronavirus in Umbria, curva dei contagi in costante discesa. Si va verso la proroga di una settimana della chiusura delle scuole

PERUGIA – La curva scende ancora e prosegue la netta differenza nell’incidenza dei casi fra la provincia di Perugia e quella Terni. Questo il dato che emerge dal punto settimanale relativamente all’emergenza Covid a cura della Regione. L’indice RT segnala 0.88, contro 1,1 nazionale, con punte nel folignate-assisatno ed in Alto Tevere.

Come province, a Terni, nonostante un incremento registrato negli ultimi giorni in alcuni comuni, siamo ad un’incidenza pari a 74,74 contro i 221,27 di quella di Perugia e 183,64 su base regionale. Circa le fasce di età, quelle in età scolare continuano a scendere e siamo sotto i 200 casi, mentre la fascia 0-2 anni è in lieve crescita da alcune settimane, ma non per la riapertura dei nidi che è recente. Calano i decessi, scendono ancora, ma non abbastanza i ricoveri. Sul fronte delle varianti, l’ultimo sequenziamento relativo ad una parte dei 247 campioni inviati all’ISS, ha fatto registrare il 51% di variante inglese e 36% di variante brasiliana. Attualmente la provincia di Perugia è a 221 nuovi casi settimanali ogni 100 mila abitanti, quella di Terni a 74, mentre il dato regionale è a 183. Criticità territoriali vengono segnalate ancora nel Folignate (dove è forte la presenza della variante Inglese), nell’Assisano e in Altotevere.

Coletto. “Per l’Umbria il problema attuale, in merito alla questione vaccini, non è di capacità della macchina vaccinale umbra ma quello dell’utilizzo delle “poche dosi” che vengono consegnate alla regione. A sottolinearlo sono stati l’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto e il direttore regionale Claudio Dario, per rispondere così anche alle tabelle diffuse a livello nazionale che vedono la regione tra le più lente (terzultima) a somministrare i vaccini.

Dosi e ritardi “Avremmo potuto essere la quarta regione in Italia per capacità di somministrazione se avessimo ricevuto le stesse dosi delle altre regioni” ha commentato Dario. Per Coletto invece sui vaccini in Umbria “è stato detto di tutto e di più”. “Sul territorio – ha affermato – le decisioni vengono prese, stiamo solo rincorrendo la mancanza di vaccini. Serve una programmazione delle forniture per programmare le vaccinazioni”.

Macchina “La Regione Umbria – è stato ricordato – ha chiesto non solo le 16 mila dosi “che possono così avvicinarci alla media nazionale”, come ha spiegato Dario, ma anche le 50 mila in più per respingere “l’attacco” delle varianti del virus, “richiesta che era stata anche condivisa dal ministro Speranza”. “Non solo abbiamo un numero di anziani superiore, siamo infatti la terza regione per indice di vecchiaia, ma da quattro settimane ormai – ha precisato Dario – stiamo affrontando le varianti con le misure delle zone rosse, che quindi ci farebbero avere diritto a molte più dosi”. Il limite dunque, per Dario, è il numero di dosi: “La nostra macchina già ora è in grado di vaccinare oltre 35 mila dosi a settimana, quindi 140 mila dosi al mese se sfruttata al massimo”.

Consegna dei vaccini Nel corso dell’incontro è stato reso noto che al momento in Umbria sono state consegnate 71.370 dosi di vaccino Pfizer, 52.650 sono state utilizzate e 18.720 seconde dosi già programmate, le prossime consegne sono previste per l’8, il 15 e 22 marzo con 11.700 dosi per ogni giorno di consegna, mentre il 29 marzo è previsto l’arrivo di 12.870 dosi.

Del vaccino Moderna sono state consegnate 8600 dosi, utilizzate 2000, le prime dosi programmate sono 3.300, così come sono 3.300 le seconde sempre programmate. L’8 marzo è prevista la consegna di 5800 dosi, il 29 marzo di altre 8.700. Il 50 per cento degli arrivi viene programmato per la prima dose con utilizzo da parte dei medici di medicina generale per gli over 80 fragili, il restante 50 per cento per la seconda somministrazione.

Di Astrazeneca sono state ricevute 21.800 dosi, in arrivo per il 10 di marzo altre 11.100 per un totale di 32.900. Dal 27 febbraio al 6 marzo sono in utilizzo 16.209 dosi, altre 16.000 sono programmate dall’8 al 13 di marzo. Quindi sono in programmazione oltre il 90 percento degli arrivi visto che il saldo è di 691 dosi, pari al 2 per cento.

Le prossime consegne per questo vaccino sono fissate al 13 di marzo con 2.700 dosi, 20 marzo (9.100), 27 marzo (8.300), 3 aprile (12.900). Quindi in totale le dosi consegnate dei tre vaccini sono 101.770, quelle utilizzate 54.650, le prime dosi in programma fino al 6 marzo sono 19.509, le secondi dosi programmate 22.020, il saldo è di 5.591 dosi, pari al 5, 5 per cento.

I punti vaccinali sul territorio sono 17 (ma è previsto un aumento) e impegnano 32 team vaccinali, i punti ospedalieri sono 8 con 14 team vaccinali, i medici di medicina generale coinvolti nella somministrazione del vaccino sono 770.

Scuola Nel pomeriggio di giovedì sisvolgerà una riunione del Comitato tecnico scientifico regionale dove verrà analizzato il nuovo Dpcm. Lì è scritto che la scuola può essere chiusa dalle Regioni, anche fuori le zone rosse, in caso di incidenza oltre i 250 nuovi casi ogni 100 mila abitanti in 7 giorni oppure in caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico in relazione alle varianti. Con molta probabilità si va verso una proroga di un’altra settimana della chiusura delle scuole.