PERUGIA – Scende ancora il numero dei ricoverati e riprende la discesa degli attualmente positivi. Questo il quadro che emerge dal bollettino del 19 agosto sulla diffusione del Covid in Umbria dove nelle ultime 24 ore si sono contati 410 nuovi contagi a fronte di 349 molecolari e 1.899 antigenici, che consegnano un tasso di positività del 18,2 per cento, ancora in riduzione rispetto a quello di venerdì scorso del 20,1 per cento. Flessione dei ricoverati e non vengono segnalati altri decessi. Negli ospedali, infatti, restano 163 positivi (nove in meno) di cui due in terapia intensiva (senza variazioni), 92 in area medica (due in meno) e 69 in altri reparti (sette in meno). I guariti, infine, sono 634 e per questo, dopo l’incremento del 18 agosto, torna a scendere il numero degli umbri attualmente contagiati, che si attesta a 5.201 (224 in meno).