PERUGIA – Scendono di nuovo sotto quota mille i nuovi contagi giornalieri, ma i ricoverati continuano ad aumentare, tanto che solo in area medica si contano più di 100 pazienti. Emerge dal bollettino del 7 ottobre sulla diffusione del Covid-19 in Umbria, dove nelle ultime 24 ore non si segnalano altri decessi, con il bilancio delle vittime che resta fermo a 2.131. I nuovi casi, invece, sono 984 e sono stati scoperti all’esito di 583 molecolari e 3.511 antigenici, consegnando un tasso di positività del 24 per cento, che risulta in flessione anche marcata rispetto a quello di venerdì scorso, quando girava a 27,5 per cento. I ricoverati, poi, sono diventati 154 (quattro in più) di cui sette in rianimazione (senza variazioni), 101 in area medica (tre in più) e 46 in altri reparti (uno in più). Infine, i 652 guariti contengono parzialmente l’ulteriore incremento degli attualmente positivi, che raggiungono quota 7.599 (332 in più).