PERUGIA – Sono stati registrati altri 800 nuovi casi e c’è ancora un incremento dei ricoverati, mentre continua la flessione degli attualmente positivi e del tasso di positività, che torna sotto il 20 per cento. Questo il quadro che emerge dal bollettino del 19 ottobre sulla diffusione del Covid-19 in Umbria dove i pazienti trattati in ospedale salgono a quota 210 (quattro in più del giorno precedente) di cui due in rianimazione (uno in più), 127 in area medica e 81 in altri reparti (tre in più). Nelle ultime 24 ore in Umbria si sono contati altri due decessi, che hanno fatto aumentare a 2.160 il numero delle vittime dell’inizio della pandemia. I nuovi casi, invece, sono stati precisamente 812 a fronte di 651 molecolari e 3.552 antigenici, con un tasso di positività del 19,3 per cento, in marcata flessione rispetto a quello di mercoledì scorso, che girava a 25,3 per cento. Diminuiscono anche gli attualmente positivi, che sono circa 7.565 (216 in meno), in virtù dell’elevato numero di guariti, precisamente 1.026.