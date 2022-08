PERUGIA – Nel bollettino del primo agosto 2022 sulla diffusione del Covid-19 in Umbria si segnala come nelle ultime 24 ore sono stati scoperti altri 403 nuovi positivi a fronte di 152 molecolari e 1229 antigenici, che consegnano un tasso di positività del 27,7 per cento in marcata flessione, come avviene ormai da un paio di settimane, rispetto a quello di lunedì scorso, che girava a 31,7 per cento. Il bollettino del primo agosto, però, segna ancora un altro decesso, facendo salire a 1.969 il numero delle vittime in Umbria dall’inizio della pandemia. Stabile la situazione negli ospedali dove si contano 265 ricoverati (due in meno) di cui sette in rianimazione (senza variazioni), 145 in area medica (uno in meno) e 113 in altri reparti (uno in meno). Nelle ultime 24 ore, infine, si sono contati 402 guariti e per questo gli attualmente positivi restano 19.396 (senza variazioni).