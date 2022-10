Coronavirus in Umbria, continua la discesa degli attualmente positivi: 300 nuovi contagi

PERUGIA – Secondo il bollettino del 24 ottobre sulla diffusione del Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore i pazienti trattati negli ospedali sono balzati a 236 (otto in più) di cui tre in rianimazione (uno in meno), 133 in area medica (sei in più) e 100 in altri reparti (tre in più). Stessa cosa avvenuta il 10 agosto, quando i positivi assistiti nei reparti erano 235 (tre in rianimazione, 137 in area medica e 95 in altri reparti). Continua, invece, a diminuire gli umbri chiusi in casa con il Covid-19, che sono 6.644 (210 in meno) a fronte di 516 guariti e 306 nuovi casi, mentre anche il bollettino del 24 ottobre non segnala ulteriori decessi. Il tasso di positività sui nuovi contagi giornalieri è in linea con quello di lunedì scorso e gira al 24,4 per cento, perché 157 sono i molecolari eseguiti e 1.095 gli antigenici.