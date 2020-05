Coronavirus in Umbria, continua il trend dello zero contagi: effettuati 39.094 tamponi

PERUGIA – La curva positiva continua. Per il secondo giorno consecutivo l’Umbriaè un territorio a zero contagi, secondo quanto emerge dal bollettino emesso dalla Regione e aggiornato alle ore 8 del 4 maggio. L’aggiornamento quotidiano informa anche che continua il trend di alleggerimento della pressione sugli ospedalie, in particolare, sui reparti di terapia intensiva. Il bollettino della Regione segnala che dall’inizio della pandemiai casi positivi al Covid 19sono 1.394, mentre gli attualmente positivi sono 230 con un calo di 6 unità rispetto al giorno precedente. Per il resto, aumentano i guariti(1.094 in totale, +4) e sale di 2 unità, purtroppo, il numero dei morti.

Ospedali Per ciò che riguarda la situazione negli ospedali umbri, dei 1.394 pazienti positivi attualmente sonoricoveratiin 69 (- 2), invariato il numero – 13 – dei malati ancora in terapia intensiva. Viene registrato un ulteriore calo di persone in isolamento domiciliare(747 totali, – 43 nelle ultime 24 ore) con il dato complessivo delle uscite dalla quarantena che si attesta a 16.156 (+ 56). In ultimo, l’aggiornamento sui tamponi: domenica 3 maggio ne sono stati effettuati 271, il totale dall’inizio dell’epidemia è 39.094.