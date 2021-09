Coronavirus in Umbria, continua il calo dei positivi ma ci sono due decessi

Vaccinazioni

Alle ore 8 di mercoledì 15 settembre risultano somministrate 1.226.765 dosi di vaccino in Umbria (+2.775, erano 1.223.990 alle ore 8.00 di martedì 14 settembre), pari al 90,48% delle dosi disponibili (1.355.904). Ciclo vaccinale completo per 588.790 persone (+2.337) pari al 76,22% sul totale degli aventi diritto. Prima dose per 658.482 soggetti (+441) pari all’85,16% della popolazione vaccinabile. Nel frattempo, sono in arrivo in Umbria altre 4.800 dosi del vaccino anti Covid di Moderna. Sono infatti diretti a Perugia i furgoni di Sda, corriere di Poste italiane, per la consegna. Nella giornata di mercoledì alcuni mezzi, in collaborazione con l’Esercito, hanno preso in carico le scatole contenenti i vaccini e raggiungeranno la destinazione finale presso la sede di ricezione e conservazione dei quantitativi previsti, all’Azienda ospedaliera di Perugia.