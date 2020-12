Coronavirus in Umbria, continua il calo dei positivi ma ci sono altri nove morti

PERUGIA – Stando ai dati forniti dalla Regione mercoledì 9 dicembre sono 89 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrate in Umbria nelle ultime 24 ore a fronte di 456 tamponi analizzati (per un indice di positività del 19,5%). Nel frattempo ci sono 170 guariti, che fanno dunque proseguire il progressivo calo degli attualmente positivo. Purtroppo ci sono altri decessi, 486 da inizio emergenza, tra cui i 9 delle ultime 24 ore. A perdere la vita sono state 2 persone di Terni, 2 di Amelia, una di Gubbio, Assisi, Bastia, Paciano e fuori regione. Lieve rialzo del numero di ricoverati, ad oggi 380 (+4) di cui: 106 a Terni, 104 a Perugia, 45 a Foligno, 40 a Spoleto, 30 a Pantalla, 27 a Castello, 14 a Branca, 13 nell’ospedale da campo di Perugia. Scendono a 56 (-1), invece, i pazienti in terapia intensiva: 17 a Terni, 14 a Perugia, 13 a Spoleto, 8 a Foligno e 4 a Castello.

Il quadro I 5.656 (-90) attualmente positivi in Umbria sono così suddivisi per residenza: Perugia 940 (-32), Terni 726 (-2), Foligno 493 (+9), Fuori Regione 473 (-1), Spoleto 331 (+1), Assisi 258 (-11), Bastia Umbra 208 (-7), Gubbio 178 (-9), Città di Castello 170 (+1), Corciano 118 (-5), Gualdo Tadino 100 (+8), Trevi 96 (+1), Spello 94 (+3), Umbertide 89 (-10), Narni 78 (-7), Gualdo Cattaneo 74 (-1), Amelia 57 (-7), Marsciano 56 (-1), Orvieto 55, Castiglione del Lago 52 (-2), Bettona 51, Bevagna 49 (+5), San Giustino 44, Montefalco 43 (+2), San Gemini 42, Torgiano 41 (-6), Castel Ritaldi 39, Giano dell’Umbria 38 (-1), Cascia 36, Magione 35, Montecastrilli 33 (-3), Panicale 30 (-4), Cannara 30 (+1), Todi 29 (-3), Città della Pieve 29 (-1), Norcia 27, Deruta 26 (+2), Acquasparta 26 (-1), Nocera Umbra 25 (+1), Stroncone 20, Collazzone 19, Valfabbrica 18 (-1), Passignano sul Trasimeno 18 (-1), Citerna 18 (-2), Tuoro sul Trasimeno 16, Avigliano Umbro 14 (-1), Campello sul Clitunno 13 (-2), Arrone 12, Sellano 11, Ferentillo 11, Castel Giorgio 11, Massa Martana 9 (+2), Guardea 9, Otricoli 8 (-1), Cerreto di Spoleto 8, Piegaro 7, Pietralunga 6, Montefranco 6, Giove 6, Ficulle 6, Fabro 6, Costacciaro 6, Valtopina 5, Sigillo 5, Montone 5, Monte Santa Maria Tiberina 5, Fratta Todina 5 (-1), Castel Viscardo 5, Attigliano 5, Alviano 5, Scheggino 4, Sant’Anatolia di Narco 4, Montecchio 4, San Venanzo 3 (-1), Paciano 3 (-1), Lugnano in Teverina 3 (-1), Calvi dell’Umbria 3, Polino 2, Parrano 2, Monteleone di Spoleto 2, Fossato di Vico 2, Baschi 2, Vallo di Nera 1, Preci 1, Monte Castello di Vibio 1, Lisciano Niccone 1, Allerona 1, Scheggia e Pascelupo 0, Porano 0, Poggiodomo 0, Penna in Teverina 0, Monteleone d’Orvieto 0, Montegabbione 0.