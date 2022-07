Coronavirus in Umbria, continua a diminuire il tasso di positività: registrati 519 nuovi casi

PERUGIA – Scende ancora il tasso di positività. Questo il dato importante che emerge dal bollettino del 25 luglio sulla diffusione del Covid-19 in Umbria dove nelle ultime 24 ore si sono contati altri 519 nuovi casi a fronte di 201 molecolari e 1.432 antigenici, che consegnano un tassi du positività del 31,7 per cento in marcata flessione su quella di lunedì scorso, che segnava 34 per cento. Stabile la situazione nei reparti Covid-19 dell’Umbria dove sono assistiti 287 pazienti (due in più) di cui cinque in terapia intensiva (uno in più), 162 in area medica (tre in più) e 120 in altri reparti (due in meno). I guariti delle ultime 24 ore, invece, sono 381 che assicurano una sostanziale stabilità al numero degli umbri chiusi in casa col virus, ovvero 22.174 persone (138 in più).