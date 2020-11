Coronavirus in Umbria, contagio più blando ma ci sono 8 morti e 48 in Terapia intensiva

PERUGIA – Rispetto agli ultimi giorni il contagio rallenta ma si registrano otto vittime e quarantotto pazienti sono in Terapia intensiva. Secondo i dati della Regione resi noti martedì, sono stati 420 i nuovi casi su 4.540 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività che scende quindi al 9,25% dopo i picchi dei giorni scorsi anche oltre il 30%. Calano anche i ricoverati totali: da 354 a 353. In Terapia intensiva viene raggiunto il picco di 48 ricoverati contro i 46 del giorno prima. I guariti sono 171 in più facendo raggiungere il totale di 3840. Gli attualmente positivi si attestano così a 7.572 con un +241 sul giorno prima. Cala anche dopo parecchio tempo, anche se solo dello 0,23%, il numero degli umbri in isolamento: 8.756.

Il panorama I 7.572 (+241) attualmente positivi sono così distribuiti per residenza: Perugia 2.018 (+56), Terni 1.015 (+76), Fuori Regione 395 (+18), Assisi 382 (+12), Bastia Umbra 338 (-1), Foligno 311 (+12), Spoleto 301 (+29), Corciano 271 (-4), Gubbio 236 (+8), Città di Castello 166 (+6), Narni 151 (-12), Magione 148 (+2), Umbertide 125 (+11), Castiglione del Lago 111 (+6), Orvieto 102, Marsciano 102 (-6), San Gemini 82 (+1), Todi 80 (+1), Deruta 76 (-2), Passignano sul Trasimeno 71 (-2), Torgiano 69 (+1), Spello 63 (+3), Gualdo Tadino 53, Norcia 50, Cannara 42 (+1), Montecastrilli 41 (+2), Amelia 38 (-2), Bettona 36, Panicale 35 (+1), Cascia 34, Valfabbrica 34 (-3), Trevi 32 (+2), Acquasparta 29 (+7), Piegaro 29 (+2), Castel Giorgio 26, Montefalco 25, Alviano 22, Massa Martana 22, Stroncone 22 (-2), Tuoro sul Trasimeno 21 (+2), Città della Pieve 20 (+2), Collazzone 20, Bevagna 19, Gualdo Cattaneo 15 (+3), Lugnano in Teverina 15 (-1), Allerona 14, San Giustino 13 (+1), Giano dell’Umbria 13, Castel Viscardo 13 (-1), Campello sul Clitunno 12 (+1), Guardea 12 (+1), Sigillo 12 (+1), Fratta Todina 11 (+1), Castel Ritaldi 10 (+3), Attigliano 10, Fossato di Vico 10, San Venanzo 10 (-1), Scheggia e Pascelupo 9, Ferentillo 8 (+1), Fabro 8, Montegabbione 8, Montone 8, Calvi dell’Umbria 7 (+1), Sant’Anatolia di Narco 7 (+1), Valtopina 7, Arrone 6, Pietralunga 6, Montefranco 5 (+1), Ficulle 5, Penna in Teverina 5, Avigliano Umbro 4 (+1), Scheggino 4 (+1), Citerna 4, Giove 4, Nocera Umbra 4, Preci 4, Baschi 3 (+1), Cerreto di Spoleto 3, Monteleone di Spoleto 3, Porano 3, Monte Castello di Vibio 3 (-1), Costacciaro 2, Montecchio 2, Otricoli 2, Monte Santa Maria Tiberina 1, Paciano 1, Parrano 1, Polino 1, Sellano 1, Lisciano Niccone 0, Monteleone d’Orvieto 0, Poggiodomo 0, Vallo di Nera 0.