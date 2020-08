Coronavirus in Umbria, ci sono trentuno nuovi casi nelle ultime ventiquattro ore

PERUGIA – In Umbria sale il numero dei positivi: nelle ultime 24 ore sono 31 contro i 12 di ieri a fronte dei 1.662 tamponi analizzati (153.666 in tutto). Passano quindi da 243 a 267 gli attualmente positivi. C’è invece un ricoverato in meno, dopo le dimissioni di un paziente dall’ospedale di Terni. Undici, dunque, le persone tuttora in cura, uno di questi è ricoverato in Terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia gli umbri che hanno contratto il virus sono 1.784, come emerge dal sito della Regione, mentre resta invariato a 80 il numero delle vittime. Sette, invece, i guariti registrati nelle ultime 24 ore, che fanno salire a 1.437 totali le persone che hanno archiviato col doppio tampone negativo il Covid. Passano quindi da243 a 267 gli attualmente positivi.