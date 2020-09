Coronavirus in Umbria, ci sono trentacinque nuovi casi: salgono i ricoverati

PERUGIA – Il quadro non è dei migliori anche senza fare allarmassimo. Dopo più di due mesi c’è un decesso e il bollettino giornaliero della Regione rende noto che sono 35 i nuovi contagi registrati a seguito di 2.176 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. È l’aumento maggiore dal 15 aprile. Gli attualmente positivi salgono a 332. Dieci i guariti che portano il totale a 1.462. Crescono anche i ricoverati, che passano a 14, di cui 3 in terapia intensiva (ma non è stato ancora tolto il 70enne deceduto).

Il quadro Questi i dati riferiti alla settimana dal 28 agosto al 4 settembre: i casi positivi sono passati da 1.741 del 28 agosto a 1.874 del 4 settembre (+133); gli attualmente positivi da 234 sono diventati 332 (+98). I guariti sono cresciuti da 1.427 a 1.462 (+35); i ricoveri totali sono passati da 12 a 13 (+1), di cui 2 in rianimazione (+2). I decessi sono 81 (+1). Il totale delle persone attualmente in isolamento è 1.905 rispetto alle 1.743 (+162) del 28 agosto, e di queste sono in isolamento contumaciale 318 rispetto alle 222 del 28 agosto (+96). Alle ore 8 di questa mattina il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 162.240, rispetto ai 149.916 effettuati alla data del 28 agosto, con un aumento di 12.324 tamponi.

I Comuni I 332 attualmente positivi sono così distribuiti: 57 residenti a Terni (+2 rispetto a ieri), 46 a Perugia, 32 di fuori regione (+9), 19 a Gubbio, 14 a Bastia, 13 a Narni, 11 a Foligno, 10 a Umbertide (+2), 9 a Stroncone, Corciano e Deruta (+1), 8 a Todi, 7 a Panicale, 6 ad Assisi e Norcia (+2), 5 ad Acquasparta e Cannara (+4), 4 a Spoleto (+3), Orvieto, Bettona, Giano e Passignano, 3 a Magione e Collazzone, 2 a Castiglione del Lago (-3), Città di Castello, Montefalco, Avigliano, San Gemini, Città della Pieve, Torgiano, Montecastrilli, Gualdo Cattaneo (+1) e Amelia (+1), 1 a Trevi, San Venanzo, Nocera, Fratta Todina, Ferentillo, Bevagna, Castel Viscardo, Cannara, Spello, Citerna (+1), Castel Ritaldi (+1) e Alviano (+1).

