Coronavirus in Umbria, ci sono trentacinque nuovi casi nelle ultime 24 ore

PERUGIA – In Umbria si registrano trentacinque nuovi contagi nelle ultime 24 ore. A dirlo è il bollettino quotidiano della Regione: gli attualmente positivi superano quota 500 e arrivano a 505 unità. I 35 casi scoperti sono il risultato dei 2.008 tamponi eseguiti nell’ultima giornata, per un totale di 198.085 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Ad aumentare nell’ultimo giorno è però anche il numero dei guariti (20, 1.763 in totale), mentre non si registrano nuovi decessi (85). Due i ricoveri in più, da 35 a 37 (18 all’ospedale di Terni e 19 in quello di Perugia), dei quali sempre tre in terapia intensiva. Quanto alle persone in isolamento, attualmente sono 2.190, 27 in più rispetto al giorno precedente. Questa la situazione degli attualmente positivi comune per comune.