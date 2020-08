Coronavirus in Umbria, ci sono tredici nuovi casi e uno in terapia intensiva

PERUGIA – Nella nostra regione ci sono tredici nuovi positivi per Covid-19 nelle ultime 24: il bilancio complessivo della pandemia a 1.545 casi. È il dato riportato dalla dashboard della Regione Umbria nel giorno di Ferragosto. Per la Regione alcuni dei nuovi casi sono legati a cluster già individuati e circoscritti, altri invece, accertati al rientro in Umbria dopo un soggiorno fuori regione. Uno ad esempio è stato individuato grazie ai tamponi sui passeggeri del volo arrivato venerdì da Malta all’aeroporto di Perugia. Gli attualmente positivi salgono così a 85.