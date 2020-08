Coronavirus in Umbria, ci sono tre nuovi casi: undici sono ricoverati

PERUGIA – Ci sono tre nuovi positivi (a Perugia, Spoleto e Deruta) più un guarito trovato nuovamente positivo. Sale di quattro, dunque, il bilancio degli attualmente positivi in Umbria al 16 agosto, dato comunque migliore del più tredici di sabato. Dalla dashboard della Regione emerge che sono 1.548 i casi totali, mentre cala a 1.379 il numero dei guariti. Sempre 5 i clinicamente guariti in attesa del doppio tampone negativo. I ricoverati sono 11 (8 a Terni e 3 a Perugia) di cui uno in terapia intensiva. I positivi sono: 21 a Terni, 20 ad Assisi (i frati e i novizi, tutti in isolamento), 11 a Perugia, 7 a Passignano, 6 di fuori regione, 4 a Umbertide, 3 a Foligno e Spoleto, 2 a Trevi, Stroncone, e Bastia, 1 a Orvieto, Gubbio, Città di Castello, Castiglione del Lago, Amelia e San Venanzo.