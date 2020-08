Coronavirus in Umbria, ci sono sette nuovi contagiati e due guariti

PERUGIA – Stando ai numeri forniti dalla Regione ci cono sette nuovi casi e due guariti nelle ultime 24 ore in Umbria: complessivamente nella nostra regione gli attualmente positivi per Covid-19 salgono a 67. Il computo totale dei casi finora è di 1.524. I nuovi positivi al tampone sono 5 di Perugia, uno di Castiglione del Lago e uno di Terni. Sale di uno anche i computo dei ricoverati, che ora sono 10, 8 a Terni e 2 a Perugia. Nessuno in terapia intensiva. Stabili anche gli 80 deceduti da inizio pandemia. I due guariti sono di Castel Ritaldi, che torna così a zero positivi. In totale 770 sono in isolamento fiduciario. Il nuovo caso positivo a Terni è una donna di 77 anni residente in città, che manifestava i sintomi del Covid 19. L’anziana è stata ricoverata all’ospedale di Terni nel reparto di malattie infettive, mentre la Usl 2 ha avviato l’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti. A Terni i casi Covid sono complessivamente 19.