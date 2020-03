Coronavirus, in Umbria ci sono quattro nuovi casi

PERUGIA – Sono quattro i nuovi casi accertati in Umbria di persone affette da infezione da coronavirus: lo ha reso noto martedì mattina la Direzione regionale Sanità. Si tratta di 4 soggetti monitorati da qualche giorno dai servizi sanitari. Al momento 2 di loro sono in isolamento fiduciario a casa e in buone condizioni, un terzo paziente è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Perugia e il quarto è stato, per precauzione, ricoverato nel reparto di malattie infettive a Perugia. A questo punto, complessivamente, i casi postivi al coronavirus nella nostra regione sono sei.

Casi Uno dei casi è un 60enne di Città della Pieve. A darne notizia è stato martedì’ mattina il sindaco Fausto Risini in una nota pubblicata sulla pagina Facebook dell’ente. “Questa mattina – dice Risini – ho ricevuto comunicazione ufficiale della presenza di un caso positivo al virus Covid-19 nel nostro comune. Il soggetto, che ha riferito di essere stato a Milano, al momento attuale si trova in carico al servizio sanitario. Il nucleo familiare e i contatti diretti avuti, sono stati avvisati e sottoposti a quarantena. L’Amministrazione è in stretto contatto con Asl, Prefettura e task force regionale per trattare e monitorare con la massima attenzione l’evoluzione della situazione, anche ai fini dell’adozione di eventuali provvedimenti di competenza. Non appena la Asl avrà effettuato tutti i necessari accertamenti sanitari, sarà data tempestiva comunicazione delle iniziative che verranno intraprese a riguardo”.

Raccomandazione Nel frattempo, dalle autorità sanitarie viene ribadita la raccomandazione, in caso di sintomi correlabili all’infezione da Covid-19 – quindi in caso di febbre, tosse o difficoltà respiratorie – a non andare al pronto soccorso, in ambulatori o strutture sanitarie. Bisogna restare in casa e contattare per telefono il proprio medico, il numero verde 800.63.63.63, oppure il 118. Da qui verranno guidati sul da farsi dopo un pre-triage telefonico. “I cittadini – spiega il direttore del Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera di Perugia, Paolo Groff – devono sapere che recarsi al Pronto soccorso non è utile né per la propria cura, né per la collettività. Anzi, potrebbe essere dannoso perché può portare l’infezione all’interno delle strutture sanitarie”.

