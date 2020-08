Coronavirus in Umbria: ci sono otto nuovi casi e gli attualmente positivi raddoppiano in una settimana

Guariti I guariti nelle ultime 24 ore sono 2, che portano a 9 quelli in una settimana (1.379 in totale). Nessun nuovo ricoverato oggi, dunque restano 10 in ospedale (+2 rispetto a venerdì scorso), di cui 8 a Terni e 2 a Perugia. Sempre vuote le terapie intensive, così come fermi a 80 da quasi due mesi i decessi. Il totale delle persone attualmente in isolamento sono 835 rispetto alle 756 (+79) del 7 agosto, e di queste sono in isolamento contumaciale 63 (+33). Alle ore 8 di venerdì mattina il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 131.894, rispetto ai 126.654 di una settimana fa, con un aumento di 5.240 tamponi.