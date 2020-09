Coronavirus in Umbria, ci sono dodici nuovi positivi su 592 tamponi

PERUGIA – Il bollettino della Regione di lunedì 14 settembre registra 12 nuovi positivi a fronte di 592 tamponi eseguiti nelle utlime 24 ore. Nel frattempo ci sono sette nuovi guariti, che portano il totale a 1.549 con 5 clinicamente guariti in attesa del tampone negativo. I deceduti restano 81. Infine, 1.671 sono le persone in isolamento fiduciario, l’8,1% in meno di ieri. Salgono a 24 i ricoverati e a 5 i pazienti in terapia intensiva in Umbria con un ingresso nelle ultime 24 ore a Terni (2 a Perugia e 3 a Terni).