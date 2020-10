Coronavirus in Umbria, ci sono altri ventisei positivi e tre decessi

PERUGIA – Nella giornata di lunedì il bollettino di Regione Umbria fa registrare altri tre morti, a Perugia, Corciano e Città della Pieve e 26 ricoverati e altre due persone in terapia intensiva. Attualmente ci sono 4.588 positivi, 270 ricoverati (97 a Perugia, 72 a Terni, 39 a Pantalla, 31 a Città di Castello e 31 a Foligno), di cui 31 in terapia intensiva (16 a Perugia, 13 a Terni e 2 a Città di Castello). Le persone in quarantena fiduciaria sono 5.596 mentre i positivi in isolamento sono 4.318.

Il quadro I 4.588 (+188) attualmente positivi presenti in Umbria sono così distribuiti a seconda della residenza: Perugia 1323 (+88), Terni 498 (-12), Fuori Regione 259 (+1), Assisi 235 (+20), Bastia Umbra 231 (+3), Corciano 208 (+8), Foligno 176, Gubbio 149 (+8), Spoleto 134 (+11), Magione 134 (+2), Narni 102 (+9), Passignano sul Trasimeno 75 (-4), Città di Castello 72 (+14), Marsciano 69 (+8), Castiglione del Lago 68 (+2), Umbertide 61 (+6), San Gemini 57 (-13), Orvieto 50, Torgiano 46 (+4), Deruta 43 (+9), Valfabbrica 33 (-1), Gualdo Tadino 27 (+2), Spello 27 (+2), Piegaro 25 (+3), Amelia 24 (+3), Panicale 24 (+1), Todi 22 (+6), Lugnano in Teverina 22 (+1), Tuoro sul Trasimeno 22 (-1), Norcia 21 (+1), Montecastrilli 20 (+2), Cannara 20, Gualdo Cattaneo 17 (+1), Bettona 17, Cascia 16, Stroncone 15, Montefalco 14, Guardea 13, Giano dell’Umbria 12 (+1), Bevagna 12, Allerona 11 (+1), Trevi 11 (+1), San Giustino 11 (-2), Massa Martana 10 (+3), Collazzone 9 (-1), Campello sul Clitunno 8, Citerna 8, Città della Pieve 8 (-1), Montone 7, Montegabbione 6, Preci 6, San Venanzo 5 (+2), Sant’Anatolia di Narco 5 (+2), Pietralunga 5 (+1), Alviano 5, Castel Viscardo 5, Valtopina 5, Arrone 4, Fabro 4, Fossato di Vico 4, Fratta Todina 4, Giove 4, Penna in Teverina 4, Calvi dell’Umbria 3 (+1), Attigliano 3, Castel Giorgio 3, Montefranco 3, Nocera Umbra 3, Scheggino 3, Cerreto di Spoleto 2, Costacciaro 2, Ferentillo 2, Ficulle 2, Monte Castello di Vibio 2, Montecchio 2, Otricoli 2, Porano 2, Sellano 2, Acquasparta 2 (-1), Sigillo 2 (-2), Avigliano Umbro 1, Castel Ritaldi 1, Lisciano Niccone 1, Monteleone di Spoleto 1, Polino 1, Scheggia e Pascelupo 1.