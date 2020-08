Coronavirus in Umbria, ci sono altri nove casi con 550 tamponi effettuati

PERUGIA – Altri nove casi di coronavirus accertati in Umbria nell’ultimo giorno, 1.793 totali, a fronte di 505 tamponi analizzati, 154.171. Queste il quadro che emerge lunedì 31 agosto sul sito della Regione. Registrato un ricoverato in più, 12 totali nelle strutture umbre. E’ all’ospedale di Perugia dove passano da uno a due i pazienti Covid in intensiva. Stabili a 80 le vittime del coronavirus, salgono da 1.437 a 1.440 i guariti con gli attualmente positivi che raggiungono quota 273.