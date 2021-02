Coronavirus in Umbria, ci sono altri 331 casi con 318 guariti e 11 morti

PERUGIA – Il bollettino della Regione di venerdì 26 febbraio segnala in Umbria 331 nuovi casi di Coronavirus. Il dato è relativo a 6.167 tamponi presi in esame, per una percentuale di positivi pari al 5,36% . Le guarigioni sono state 318 (totale 34.883) Si registrano purtroppo altri 11 decessi 7 morti rispettivmaente a Bastia Umbra, Città della Pieve, Città di Castello, Foligno, Perugia, Todi e Vallo di Nera per un totale che sale a 1.030. .Gli attuali positivi sono 8.328 (+6). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 44.241 positività (+331).

Ricoveri Alla mattinata di venerdì i positivi ricoverati sono 519 (-6) di cui 78 (+1) in terapia intensiva. Nel dettaglio dei singoli ospedali umbri: Perugia 140 ricoveri (-4) di cui 26 (+1) in intensiva; Terni 108 ricoveri (invariato) di cui 23 (+1) in intensiva; Spoleto 63 ricoveri (invariato) di cui 13 (-1) in intensiva; Pantalla 58 ricoveri (-1), nessuna intensiva; Città di Castello 56 ricoveri (+1) di cui 6 (invariato) in intensiva; Foligno 51 ricoveri (-2) di cui 10 (invariato) in intensiva; ospedale Branca 21 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; ospedale da campo Perugia 12 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Umbertide 8 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Trevi 2 ricoveri (invariato), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 10.966 persone (+52).

Vaccinazioni. A venerdì sono state vaccinate in Umbria 44.319 persone (+345 rispetto alle ore 15.07 di giovedì 25 febbraio), pari al 67,20% delle dosi disponibili (65.905).