Coronavirus in Umbria, ci sono altri 327 positivi e anche quattordici ricoveri in più

PERUGIA – Altri 320 nuovi contagi su 3.412 tamponi eseguiti e 14 ricoveri in più, Questo il quadro, secondo la dashboard della Regione, per quanto riguarda la giornata di domenica. I casi di positività registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono 327 contro i 205 del giorno precedente, mentre le persone ricoverate negli ospedali sono 129 contro le 115 di sabato. Quattordici le persone in terapia intensiva, due in meno di sabato, mentre non si registrano nuovi decessi, che rimangono sempre 92. Le persone in isolamento sono 4.281, in lieve calo rispetto alle 4.357 delle 24 ore precedenti.

Il quadro I 2436 (+301) attualmente positivi sono così distribuiti tra i comuni: Perugia 714 (+114), Terni 262 (+39), Fuori Regione 177 (+11), Bastia Umbra 122 (+13), Foligno 111 (+33), Corciano 106 (+16), Assisi 94 (+1), Magione 70 (+2), Gubbio 66 (+9), Passignano sul Trasimeno 63, Spoleto 55 (+2), Marsciano 50 (+5), San Gemini 48 (+6), Narni 46 (+4), Umbertide 36 (+3), Tuoro sul Trasimeno 29 (+1), Deruta 28 (+2), Castiglione del Lago 27 (+2), Città di Castello 24 (+2), Valfabbrica 23 (+1), Panicale 21, Gualdo Tadino 19 (+3), Orvieto 14 (+6), Gualdo Cattaneo 14 (+1), Torgiano 13 (+4), Spello 12 (+2), San Giustino 12 (+1), Stroncone 11 (+4), Todi 10 (-1), Citerna 9, Bettona 8, Guardea 7 (+6), Arrone 7 (+2), Cannara 7 (+1), Piegaro 7 (+1), Collazzone 7, Preci 7, Fossato di Vico 7 (-1), Montefalco 6, Trevi 6, Amelia 5 (+1), Bevagna 5, Giano dell’Umbria 5, Sigillo 5, Lugnano in Teverina 4 (+1), Massa Martana 4, Monte Castello di Vibio 4, Montecastrilli 4, Città della Pieve 3 (+2), Castel Viscardo 3 (+1), Montecchio 3, Montone 3, Polino 3, Attigliano 2, Campello sul Clitunno 2, Ferentillo 2, Giove 2, Montefranco 2, Norcia 2, San Venanzo 2, Sant’Anatolia di Narco 2, Allerona 1 (+1), Porano 1 (+1), Acquasparta 1, Alviano 1, Calvi dell’Umbria 1, Castel Ritaldi 1, Cerreto di Spoleto 1, Fratta Todina 1, Nocera Umbra 1, Paciano 1, Penna in Teverina 1, Pietralunga 1, Valtopina 1, Sellano 1 (-1).