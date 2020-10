Coronavirus in Umbria, ci sono altri 135 casi: sono stati effettuati 2.779 tamponi

PERUGIA – In Umbria ci sono 135 nuovi casi di Covid-19: il dato emerge dall’aggiornamento di domenica. C’è una percentuale di positivi del 4,80% sui tamponi effettuati. Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono 9 (totale 1.995). Fermi ad 88 i decessi. Gli attuali positivi al virus nella nostra regione diventano 1.241 (+124), nuovo record di sempre (il precedente era del 5 aprile, 1.139 casi). Il totale delle positività dall’inizio dell’emergenza sale a 3.324 (+135). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.779 tamponi (totale 228.743 test).

Risultano ricoverate 67 (+3) persone, 9 (+1) delle quali in terapia intensiva. I ricoveri sono così distribuiti: 25 (+1) all’ospedale di Perugia (4, +1, in terapia intensiva); 23 (-2) all’ospedale di Terni (4, invariato, in intensiva); 11 (=) all’ospedale di Città di Castello (nessuno in intensiva); 8 (+4) all’ospedale di Foligno (nessuno in intensiva). In isolamento ci sono attualmente 3.329 (+121) persone, mentre sono sin qui usciti dalla misura in 47.893 (+287).

Il quadro Le 135 positività delle ultime 24 ore sono attribuite ai territori di Assisi (6), Bastia Umbra (6), Cannara (1), Castel Ritaldi (1, torna Covid+), Cerreto di Spoleto (1, primo caso assoluto), Citerna (3), Corciano (3), Deruta (6), Foligno (8), fuori regione (16), Giano dell’Umbria (2), Gualdo Tadino (2), Gubbio (1), Magione (4), Narni (1), Passignano (11), Perugia (24), Preci (1), San Gemini (14), Spello (2), Spoleto (6), Stroncone (1), Terni (11), Todi (1), Torgiano (1, torna Covid+), Tuoro (1), Umbertide (1). Le guarigioni invece riguardano Assisi (1), Ficulle (1), Foligno (1), Narni (1), Perugia (1), Sellano (1), Spoleto (2), Terni (1).

La situazione Così distribuiti i 1.241 attuali positivi in Umbria: Perugia 352, Terni 139, fuori regione 105, Bastia Umbra 70, Assisi 59, Foligno 55, Corciao 45, Magione 36, Passignano sul Trasimeno 31, Spoleto 28, Narni 26, Gubbio 24, Città di Castello 21, San Gemini 20, Panicale 19, Tuoro sul Trasimeno 16, Gualdo Tadino 15, Marsciano 14, Deruta 11, San Giustino e Gualdo Cattaneo 9, Umbertide, Orvieto e Fossato di Vico 8, Valfabbrica, Todi, Sellano, Citerna e Bettona 7, Spello 6, Sigillo 5, Trevi, Stroncone e Amelia 4, San Venanzo, Polino, Massa Martana, Giano dell’Umbria, Collazzone, Città della Pieve, Castiglione del Lago, Castel Viscardo, Bevagna e Arrone 3, Sant’Anatolia di Narco, Nocera Umbra, Piegaro, Preci, Montefranco, Montecchio e Cannara 2, Torgiano, Norcia, Montefalco, Montecastrilli, Montecastello di Vibio, Guardea, Ferentillo, Cerreto di Spoleto, Castel Ritaldi, Attigliano e Alviano 1.