Coronavirus in Umbria, ci sono altre venti positivi: effettuati 1.840 tamponi

PERUGIA – In Umbria ci sono 20 i nuovi positivi che emergono dai 1.840 tamponi processati tra martedì e mercoledì mattina che portano il computo totale a 1.699 da inizio pandemia e gli attualmente positivi a 217. Stando ai dati forniti dalla Regione, nelle ultime 24 ore ci sono stati anche 3 nuovi guariti, che fanno crescere il numero complessivo fino a 1.402. Invariati gli 80 deceduti. Calano, invece, i ricoverati, che da 13 scendono a 12 (10 a Terni e 2 a Perugia) sempre con un paziente solo in Terapia intensiva a Perugia. Si abbassa ulteriormente, quindi, al 5,53% la percentuale degli ospedalizzati sugli attualmente positivi. Salgono, invece, a 1.478 le persone in isolamento domiciliare fiduciario, cioè chi è entrato in contatto con positivi ma non ha sintomi.

Il quadro I 217 positivi sono così distribuiti: 42 residenti a Terni (+1 rispetto a ieri), 39 a Perugia (+2), 19 ad Assisi, 17 di fuori regione, 11 a Narni (+2), 10 a Foligno e Bastia (+2), 8 a Stroncone (+1), 6 a Umbertide, Deruta (+3) e Panicale (+1), 5 a Todi, 4 a Acquasparta e Bettona (+1), 3 a Passignano, Collazzone (+1) e Corciano (+2), 2 a Città di Castello, Castiglione del Lago, Gubbio e San Venanzo, 1 a Trevi, Amelia (-1), Spoleto, Orvieto, Nocera, Norcia, Marsciano, Città della Pieve, Ferentillo, Montecastrilli e Avigliano Umbro, Giano (+1), Fratta Todina (+1).