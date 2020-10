Coronavirus in Umbria, ci sono 407 nuovi casi: effettuati 4.006 tamponi

PERUGIA – Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 407 nuovi casi di Covid-19 sul territorio regionale: l’aggiornamento lo ha fornito giovedì mattina la Regione Umbria, nella persona del commissario Covid Antonio Onnis, nella conferenza stampa di giovedì mattina. I tamponi effettuati sono stati 4.006. (totale 266.398) per una percentuale di positivi pari al 10,15% (mercoledì era del 9,48%). Le guarigioni delle ultime 24 ore sono state 90 (totale 2.488). Ci sono purtroppo altri due decessi di persone positive al Covid (totale 97): l’indice di letalità è di 1,66. In base a tali numeri, i casi attuali di coronavirus in Umbria salgono a 3.275 (+315). Le positività riscontrate dall’inizio dell’emergenza sono 5.860 (+407). Risultano, alla mattinata di giovedì, ricoverate negli ospedali umbri 193 (+21) persone positive al Covid, di cui 22 (+2) in rianimazione. In isolamento fiduciario ci sono 4.541 persone (+159). Gli isolamenti contumaciali sono 3.082 (+294).