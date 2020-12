Coronavirus in Umbria, ci sono 114 nuovi casi e altri 4 decessi

PERUGIA – Sono 114 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore. Questo è il quadro della situazione che emerge dall’aggiornamento di martedì 22 dicembre. Il dato è relativo a 3.780 tamponi presi in esame (totale 481.344) per una percentuale di positivi del 3,01% (lunedì è stata dell’11,68%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 234 (totale 23.089). Si registrano purtroppo altri 4 decessi con Covid-19, relativi ai territori di Foligno, Narni, Sigillo e Terni – per un totale che sale a 578. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 3.729 (-124). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 27.396 positività (+114). Alla mattinata di martedì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 288 (-11) di cui 44 (+3) in terapia intensiva.