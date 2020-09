Coronavirus in Umbria, c’è una vittima: sale a 81 il bilancio delle persone decedute

PERUGIA – Sale a 81 il numero delle vittime in Umbria a causa del Coronavirus. Si tratta di un 70enne di origini albanesi che era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sale dunque a 81 il bilancio delle vittime della pandemia nella nostra regione. L’azienda ospedaliera di Perugia conferma che il decesso sottolineando che “nelle prime ore di giovedì 4 settembre è deceduto nel reparto di Terapia Intensiva un cittadino di 70 anni, di origini albanesi, da anni residente a Perugia, per le conseguenze di Covid-19 . L’uomo, di ritorno da un viaggio in Albania, era stato ricoverato il 21 agosto presso la struttura complessa di Malattie Infettive e trasferito in Rianimazione dopo che le sue condizioni si erano aggravate anche in presenza di altre patologie. Il commissario straordinario Marcello Giannico ha informato il sindaco Romizi ed ha espresso le condoglianze ai familiari a anche a nome del personale sanitario”. L’ultimo decesso era avvenuto alla fine di giugno.