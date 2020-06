Coronavirus in Umbria, c’è un nuovo decesso: invariato il numero dei positivi

PERUGIA – C’è un nuovo decesso in Umbria, dove salgono a 78 le vittime del coronavirus. Secondo il bollettino di sabato 20 giugno, con i dati di Regione e Protezione Civile aggiornati alle ore 11.24, restano poi 1.438 le persone risultate contagiate dal Covid-19 dall’inizio dell’emergenza, così come rimane stabile a 24 il numero degli attuali positivi. Tutti negativi i 1.096 tamponi eseguiti nelle ultime ore (con il totale che sale così a 87.789), ma viene segnalata una diminuzione nel numero dei guariti che ora sono 1.336 (-1 rispetto a ieri), mentre sempre 7 sono i clinicamente guariti. Stabile a 17 anche il numero delle persone in isolamento contumaciale così come ‘stazionaria’ è la situazione dei ‘Covid Hospital’ umbri, dove restano 7 i pazienti ricoverati, sempre 2 come quelli in terapia intensiva.