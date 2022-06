Coronavirus in Umbria, balzo in avanti di ricoverati e attualmente positivi: 302 nuovi casi

PERUGIA – Salgono ancora in Umbria attualmente positivi al Covid, 8.648, 178 in più di domenica, e ricoverati, 107, sei in più, mentre resta fermo a uno il dato dei posti occupati nelle rianimazioni e non si registrano morti per il virus. E’ il quadro a lunedì 20 giugno aggiornato in base ai dati della Regione. I sei ricoveri in più sono tutti in area medica Covid. Nell’ ultimo giorno sono stati registrati 302 nuovi casi e 124 guariti. Scaturiti dall’ analisi di 958 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività che balza al 31,5 per cento contro il 22,2 dello stesso giorno della scorsa settimana.