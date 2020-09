Coronavirus in Umbria, balzo in avanti dei guarire e scendono gli attualmente positivi

PERUGIA – Stando a quanto emerge dall’ultimo aggiornamento dei dati della Regione alle 8 del mattino di venerdì 18, nella nostra regione co sono ventuno nuovi contagiati su 1.684 tamponi processati a fronte di trentatre guariti. Secondo quanto riferisce Palazzo Donini, i casi positivi sono passati da 2.009 del dell’11 settembre a 2.160 (+151 e appunto +21 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi nell’ultima settimana sono aumentati di 60 contro i +68 della settimana precedente e i +98 di quella ancora prima. Segno che l’ondatina innescata dai contagi agostani non è più in fase ascendente. Ma gli attualmente positivi diminuiscono per la crescita dei guariti, passati in sette giorni da 1.528 a 1.618 (+90)