Coronavirus in Umbria, avvocato positivo chiuso per precauzione il tribunale di Terni

TERNI – Chiuso lunedì mattina in via precauzionale il tribunale di Terni, dopo che un’ avvocatessa iscritta al foro ternano è risultata positiva al Covid-19. A disporre il provvedimento immediato è stata la presidente, Rosanna Ianniello, per permettere le procedure di sanificazione degli uffici. Le udienze in presenza e i processi fissati per oggi sono rinviati a data da destinarsi. A riferirlo è una comunicazione dell’ Ordine degli avvocati, che esprime “i migliori auguri di pronta guarigione” alla collega Domenica, invece, un operaio del centro finitura Ast è risultato positivo al Covid. Secondo quanto è stato possibile apprendere l’uomo era già in isolamento perché entrato in contatto con un congiunto risultato positivo. Immediatamente è scattata l’indagine epidemiologica da parte dell’Usl che ha individuato due colleghi dell’uomo entrati in contatto col paziente. I due sono stati sottoposti a isolamento fiduciario in attesa dei risultati dei tamponi.