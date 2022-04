Coronavirus in Umbria, avviata la soministrazione della quarta dose di vaccino

PERUGIA – La Regione ha avviato, a partire da giovedì, la somministrazione della seconda dose booster di vaccino ai circa 73.000 cittadini aventi diritto, come da indicazioni contenute nella specifica nota Aifa dell’ 8 marzo 2022. È quanto rende noto il commissario straordinario Massimo D’ Angelo. La seconda dose di richiamo (second booster) verrà effettuata con vaccino a mRna, Comirnaty (Pfizer) o Spikevax (Moderna), purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo, alle persone di età maggiore o uguale a 80 anni, agli ospiti dei presidi residenziali per anziani, e alle persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di età maggiore o uguale a 60 anni.

Chi escluso dalla somministrazione

Al momento, sono esclusi dalla somministrazione della seconda dose di richiamo i soggetti che hanno contratto l’ infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo. La seconda dose di richiamo viene somministrata presso i Punti vaccinali territoriali con accesso libero, senza prenotazione (l’ elenco dei punti vaccinali è disponibile al seguente link https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/dove-fare-la-vacc inazione-covid19) mentre da mercoledì 20 aprile sarà possibile prendere un appuntamento online collegandosi a https://vaccinocovid.regione.umbria.it/. Le vaccinazioni vengono fatte anche presso le farmacie aderenti, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, nel rispetto dei rispettivi accordi attualmente vigenti e con le stesse modalità operative già applicate. Inoltre, al fine di mettere in massima protezione le circa 43.000 persone che non hanno ancora ricevuto la prima dose di richiamo (booster) la Regione invierà loro un sms per ribadire l’ importanza di completare il ciclo vaccinale raccomandato.

Il bollettino

Nel frattempo il bollettino di giovedì 14 aprile rimane stabile in Umbria il livello dei ricoveri: 273 – sei in meno rispetto al giorno prima – le persone nei reparti degli ospedali, delle quali cinque (due in meno) in terapia intensiva. In particolare 181 sono i ricoveri in area medica e 87 quelli negli altri reparti. Quasi 1.200 invece i nuovi casi (1.175) trovati analizzando 6.013 test rapidi antigenici e 1.662 tamponi molecolari, con un tasso di positività sul totale pari al 15,3 per cento. Oltre 1.400 infine i guariti, per un numero di attualmente positivi che si attesta a quota 13.668.