PERUGIA – Più di 400 nuovi casi e lieve aumento degli attualmente positivi. Questo il quadro che emerge dal bollettino del 3 ottobre sulla diffusione del Covid-19 in Umbria dove, però, i ricoverati restano stabili a quota 114 senza variazioni sul giorno precedente. Di questi due sono ricoverati in rianimazione (senza variazioni), 70 in area medica (senza variazioni) e 42 in altri reparti (senza variazioni). I guariti sono 400, mentre i nuovi contagi sono 451 e per questo gli attualmente positivi sfiorano quota 6 mila, attestandosi precisamente a 5.974 (50 in più). I nuovi casi sono emersi all’esito di 1.069 antigenici, mentre non risultano eseguiti, stando al bollettino, molecolari. Con questi numeri il tasso di positività arriva a 42,2 per cento, mentre lunedì scorso si attestava a 28,3 per cento.